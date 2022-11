Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach verdächtigem Ansprechen von Kindern und versuchter Freiheitsberaubung: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Nachdem es in der vergangenen Woche in Kassel-Bettenhausen zu zwei Fällen kam, in denen Kinder von vermutlich ein und demselben zunächst unbekannten Mann angesprochen wurden, gelang der Polizei mit der Festnahme eines Tatverdächtigen am heutigen Morgen ein schneller Ermittlungserfolg. Der in Kassel wohnende 28-Jährige muss sich nun wegen zweifacher versuchter Freiheitsberaubung verantworten.

Die Mutter der beiden 11 und 12 Jahre alten Jungen aus Kassel hatte sich am Mittwochnachmittag bei der Polizei gemeldet, nachdem die Kinder ihr von den Vorfällen erzählt hatten. Zunächst war der 12-Jährige auf seinem Schulweg am vergangenen Dienstagmorgen in der Scharnhorststraße von einem unbekannten Mann angesprochen worden. Wie der Junge berichtete, habe der Mann ihn auf die Wange geküsst und wollte ihn zum Mitgehen bewegen. Als das Kind sein Handy herausholte und seine Mutter anrief, soll der Täter schnellen Schrittes davongegangen sein. Am Nachmittag des darauffolgenden Mittwochs wurde der 11-jährige Bruder im Ölmühlenweg von offenbar genau dem gleichen Mann angesprochen. Dieser sei plötzlich auf ihn zugekommen und habe ihn umarmt. Der Junge konnte sich nach seiner Schilderung losreißen und rannte davon. Der Täter sei ihm noch kurz zu Fuß gefolgt, dann aber unerkannt geflüchtet.

Die am Mittwoch sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen sowie fortgesetzte operative Maßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Bei den weiteren umfangreichen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, u.a. mithilfe der Erstellung eines Phantombildes des Täters, geriet der 28-jährige Tatverdächtige in den Fokus der Ermittler. Weitere Untersuchungen und Überprüfungen erhärteten den Verdacht, dass es sich bei ihm um den Mann handelte, der die Brüder unabhängig voneinander angesprochen und belästigt hatte. Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen konnte der 28-Jährige am heutigen Dienstagmorgen von der Polizei festgenommen werden. Konkrete Hinweise auf einen Zusammenhang zu einer Tat in Kassel-Bettenhausen (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5359499) liegen den Ermittlern gegenwärtig nicht vor. Bei den weiteren Ermittlungen gegen den 28-Jährigen wird dies jedoch intensiv geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell