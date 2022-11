Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Papiercontainer im Franzgraben angezündet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: In der Nacht zum vergangenen Freitag kam es gegen 4:20 Uhr zu einem Brand von Papiercontainern in der Straße Franzgraben in Kassel. Dabei war auch ein geparkter Citroen durch die große Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. An dem Wagen wurden Plastikleisten beschädigt. Die zwei Mülltonnen waren durch das Feuer völlig zerstört worden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 1.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler gehen in diesem Fall von einer vorsätzlichen Tat aus und bitten zur Aufklärung des Falls um Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand in der Straße "Franzgraben" gemacht hat und Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

