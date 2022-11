Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Reihenhaus in Kaufungen von Einbrechern heimgesucht: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Nach einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Sensensteinstraße in Kaufungen suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben. Ereignet hatte sich die Tat am Freitag in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 20:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die unbekannten Einbrecher auf noch nicht abschließend bekanntem Weg Zutritt zu dem Haus verschafft und anschließend mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Mit vorgefundenem Bargeld, Schmuck und mehreren Uhren flüchteten die Täter letztlich nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Wie die zur Tatortaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

