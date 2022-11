Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Melsungen

Kassel (ots)

Am Samstag den 5. November kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Spangerweg in Melsungen. Beim Eintreffen der Streife der Polizeistation Melsungen brannte es im Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr der Stadt Melsungen konnten alle Bewohner, zum Teil unter Einbindung einer Drehleiter, aus dem Haus gerettet und von einem Notarzt untersucht werden. Vier der neun Bewohner wurden nach der Erstversorgung, wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung vorsorglich stationär in umliegenden Krankenhäusern aufgenommen. Das Feuer griff innerhalb kurzer Zeit auf das komplette Dach über. Der Sachschaden an dem Gebäude, welches derzeit nicht mehr bewohnbar ist, beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf 350.000 Euro. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei in Homberg geführt.

