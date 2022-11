Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 15-Jährige erkennt Täter nach sexueller Belästigung wieder: Polizei nimmt mit Haftbefehl gesuchten Verdächtigen fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Nachdem ein zunächst unbekannter Mann in der vergangenen Woche eine 15-Jährige in der Kasseler Innenstadt sexuell belästigt hatte, traf die Jugendliche am gestrigen Abend an der gleichen Stelle erneut auf den Täter und wurde sogar von ihm angesprochen. Sie alarmierte daraufhin sofort die Polizei, sodass nur wenige Minuten später die Handschellen für den wiedererkannten 34-jährigen Tatverdächtigen klickten. Wie sich dann herausstellte, lag gegen den wohnsitzlosen Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ein Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln vor. Er befindet sich aktuell in Polizeigewahrsam und wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Darüber hinaus muss er sich nun wegen sexueller Belästigung verantworten.

Wie die 15-Jährige aus Kassel den hinzugerufenen Polizisten des Reviers Mitte schilderte, war es am vergangenen Donnerstagnachmittag zu dem Vorfall in einem Einkaufszentrum gekommen. Dort war sie mit einer gleichaltrigen Freundin unterwegs, als der Mann sie plötzlich belästigt und unsittlich angefasst habe. Anschließend verschwand der Unbekannte in einem Geschäft. Eine Anzeige hatte die Jugendliche nicht erstattet, bis sie zufällig am gestrigen Abend an gleicher Stelle wieder auf den Täter traf. Dieser erkannte die 15-Jährige und ihre Freundin offenbar nicht wieder und sprach beide an, da er an einem Kennenlernen interessiert sei. Die Jugendlichen wiesen den Mann ab, der daraufhin zwar aggressiv reagierte, das Einkaufszentrum aber schließlich verließ. Da die 15-Jährigen umgehend die Polizei riefen und dem Täter unauffällig folgten, konnte er von der hinzugeeilten Streife kurz danach in der Innenstadt festgenommen werden. Da der 34-Jährige die Polizisten bei der Festnahme beleidigte, wird nun auch noch wegen Beleidigung gegen ihn ermittelt.

