POL-KS: Wohnmobil in Weidlingstraße in Kassel gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: In der Nacht zum heutigen Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Weidlingstraße in Kassel ein graues Fiat Ducato Wohnmobil des Herstellers FCA Italy gestohlen. Von dem Fahrzeug im Wert von ca. 45.000 Euro fehlt trotz am Morgen eingeleiteter europaweiter Fahndung bislang jede Spur. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen gestern, 16:30 Uhr, und heute Morgen, 6:45 Uhr, eingegrenzt werden. Das gestohlene Wohnmobil ist etwa zwei Jahre alt und hat die amtlichen Kennzeichen KS-HM 150. Die Täter hatten vermutlich im Schutz der Dunkelheit agiert und das am Straßenrand in der Weidlingstraße abgestellte Fahrzeug auf noch unbekannte Art und Weise gestohlen.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht oder bereits zuvor verdächtige Beobachtungen in der Weidlingstraße gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

