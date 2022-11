POL-KS: 3. Folgemeldung: Die vermisste Violetta H. wurde aufgefunden

Kassel (ots) - Kassel-Waldau: Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in ein Bürogebäude und eine Lagerhalle in der Otto-Hahn-Straße in Kassel-Waldau eingebrochen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen hohen Sachschaden an, der sich auf mindestens 10.000 Euro beläuft. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des ...

mehr