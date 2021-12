Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falsche Telekom-Mitarbeiter erbeuten Schmuck

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Montag als Telekom-Mitarbeiter ausgegeben und eine 76-Jährige bestohlen. Die Seniorin ließ die Männer zur Mittagszeit in ihre Wohnung. Angeblich wollten sie den Telefonanschluss der Rentnerin überprüfen. Während einer der Männer in den Keller ging, verwickelte der andere die Frau in ein Gespräch. Vermutlich nutze der erste die Ablenkung und schlich sich vom Keller aus zurück in die Wohnung. Im Schlafzimmer wurde der Unbekannte fündig: Die Diebe erbeuteten Schmuck im Wert von mindestens 500 Euro. Erst am Nachmittag fiel der Diebstahl auf. Die 76-Jährige alarmierte die Polizei. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen parkten die Männer in der Nähe des Friedhofs. Sie fuhren mit einem Auto weg. Die Täter sind etwa 1,65 Meter und 1,80 Meter groß. Der kleinere Mann ist von normaler Statur und hat kurzes, helles Haar. Er trug eine sogenannte "Batschkapp" und einen dunklen Mund-Nase-Schutz. Der etwas größere Mann ist schlank und hat dunkle Haare. Er wird auf circa 35 Jahre geschätzt. Der Mann war unter anderem mit einer dunklen Jacke bekleidet. Er trug keine Mund-Nase-Maske. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind die Personen im Bereich der Kahlenbergstraße aufgefallen? Wem ist dort beziehungsweise in der Nähe des Friedhofs ein Fahrzeug aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

