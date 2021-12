Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kollision zwischen Pkw und E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter und ein Hyundai sind am Montagnachmittag in der Merkurstraße zusammengestoßen. Gegen 16.30 Uhr kamen sich die beiden sozusagen in die Quere, als die 67-jährige Autofahrerin einen Parkplatz verlassen und in Richtung Opelkreisel weiterfahren wollte - dabei übersah sie jedoch die 27-jährige E-Scooter-Fahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Vogelwoogstraße fuhr.

Durch die Kollision stürzte die Rollerfahrerin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sowohl am Pkw als auch am E-Scooter entstanden Sachschäden. |cri

