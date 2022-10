POL-NE: Schockanrufe scheitern - Warnung vor falschen Polizeibeamten

Meerbusch (ots) - Am Mittwochmorgen (19.10.) gegen 07:30 Uhr, staunte ein 59-jähriger Meerbuscher nicht schlecht, sein Fahrzeug, welches er am Vortag gegen 19:20 Uhr an der Straße "Am Farnacker" in Meerbusch abgestellt hatte, offensichtlich entwendet wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Fiat Ducato mit dem Kennzeichen NE-CQ333. Das Kriminalkommissariat 14 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und ...

