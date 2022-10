Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Bedrohung und Beleidigung noch Gewahrsamszelle verschmutzt

Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (ots)

57-Jähriger fällt in alkoholisiertem Zustand negativ auf. Am Montagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Mann seine Lebensgefährtin bedroht. An der gemeinsamen Wohnung konnte der deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Mann von der Streife angetroffen werden. Er war uneinsichtig und wurde mit zur Dienststelle genommen. Weiterhin wurde ihm untersagt, sich seiner Partnerin zu nähern. Während der Fahrt zur Polizeiwache bedrohte und beleidigte er die Beamten. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes wurde der Beschuldigte vom Rettungsdienst, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Weiterhin wird er für die Reinigungskosten der Gewahrsamszelle aufkommen müssen, da er diese mit Fäkalien verschmutzte. |pilek

