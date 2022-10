Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nur kurz aus den Augen gelassen

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Nur kurz aus den Augen gelassen hat ein 13-jähriger Junge sein Fahrrad am Montagabend zwischen 19:10 und 19:50 Uhr vor einem Haus in der Saarbrücker Straße. Anschließend musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter das Fahrrad gestohlen hatte. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers "Rockrider". Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Drahtesels machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Tel. 06373 8220 oder per E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pikus

