Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen - 4 Personen verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagnachmittag, kam es infolge eines Rückstaus auf der BAB 6 in Richtung Mannheim zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Ein 45-jähriger SKODA-Fahrer erkannte offensichtlich das Stauende zu spät und fuhr auf dieses ungebremst auf. Durch den starken Aufprall, wurden insgesamt vier weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Insgesamt mussten 4 Personen durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. An drei von den fünf beteiligten PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten, war die BAB 6 in Richtung Mannheim vollgesperrt. Aufgrund des Abreiseverkehrs vom FCK-Heimspiel kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

