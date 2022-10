POL-PDKL: Verkehrskontrolle mit Folgen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochnachmittag wurden bei einer 46-jährigen Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße "Am Hofacker" drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol). Eigenen Angaben zufolge hatte sie am Vorabend Cannabis konsumiert. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Ihr ...

mehr