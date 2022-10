Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Paketzusteller durch streunenden Hund verletzt - Wer kennt den Hund?

Theisbergstegen (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde im Remigiusbergweg ein 33-jähriger Paketzusteller durch einen freilaufenden, vermutlich streunenden Hund, mehrfach gebissen und dadurch verletzt. Bei dem Hund handelt es sich optisch um einen deutschen Schäferhund. Durch Beamte der Polizeiinspektion Kusel wurde die Körperverletzungsanzeige aufgenommen. Der Hund konnte weder vor Ort noch in der Ortslage Theisbergstegen mehr festgestellt werden. Wer kann Hinweise im Bezug zu dem Hund und einem möglichen Besitzer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381-9190 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell