POL-UN: Holzwickede - Alkoholisiert mit dem Auto durch den Drive-in eines Fastfood-Restaurants - Personal ruft die Polizei

Holzwickede (ots) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle an der Straße Zur Alten Kolonie in Holzwickede sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Freitag (02.09.2022), 21 Uhr, auf Samstag (03.09.2022), 3.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zum Objekt und durchwühlten den Verkaufsraum. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden mehrere ...

mehr