POL-FR: Lkr. Emmendingen - Gemarkung Reute: Rennradfahrer verunfallt und lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Angriff verletzt worden ist ein 27-Jähriger am 12.08.2022 in der Auwaldstraße in Freiburg. Ein Passant hatte den Verletzten um circa 22.20 Uhr entdeckt und die Polizei verständigt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Geschädigte durch eine unbekannte Person von hinten angegriffen und mit einem Messer verletzt. Der Täter habe den ...

