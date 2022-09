POL-UN: Unna - Eine Festnahme und sechs Ingewahrsamnahmen beim Stadtfest

Werne (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person in Werne am frühen Freitagmorgen (02.09.2022) sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2.20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Hamm mit seinem Pkw den Goetheweg in Richtung Südkirchener Straße. Etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr kam ihm ein dunkler BMW 7er ohne Licht entgegen. Um die Person am Steuer ...

