Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person

Werne (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person in Werne am frühen Freitagmorgen (02.09.2022) sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 2.20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Hamm mit seinem Pkw den Goetheweg in Richtung Südkirchener Straße. Etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr kam ihm ein dunkler BMW 7er ohne Licht entgegen. Um die Person am Steuer darauf hinzuweisen, betätigte der 23-Jährige die Lichthupe. Der BMW schaltete daraufhin sein Fernlicht ein und geriet immer mehr auf die Gegenfahrbahn, sodass der 23-Jährige ausweichen musste und mit seinem Fahrzeug im Straßengraben landete.

Der BMW, der ein Kennzeichen aus Hamm gehabt haben soll, setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der 23-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zu dieser Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell