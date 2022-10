Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mauer beschädigt und geflüchtet

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, kam es im Zeitraum von Montag bis Dienstag in der Kaiserstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Anwohner hatte am Montagabend in seiner Einfahrt Sperrmüll für die Abholung bereitgestellt. Am Dienstagabend, nachdem der Sperrmüll abgeholt worden war, stellte er Beschädigungen an einer Begrenzungsmauer fest. Auf der Maueroberseite befinden sich tiefe Kratzspuren und es sind auch Stücke herausgebrochen. Aufgrund des festgestellten Schadenbildes dürften die Beschädigungen durch ein größeres Fahrzeug verursacht worden sein. Ein Zusammenhang mit der Sperrmüllabholung erscheint wahrscheinlich. Der an der Mauer entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

