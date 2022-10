Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Kollision von Unfallstelle entfernt, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer macht sich nach einem Verkehrsunfall in der Amtsgasse aus dem Staub. Der VW Polo der Anzeigenerstatterin war am Mittwoch in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Streifschaden am Kotflügel hinten links wurde vermutlich durch ein zu dicht vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Zur Klärung der Unfallflucht sucht die Polizeiinspektion Lauterecken mögliche Unfallzeugen. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

