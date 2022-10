Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Container aufgebrochen - Hoher Schaden

Lettweiler (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Langfinger machen sich auf einer Baustelle zu schaffen. Auf der Lettweiler Höhe im Bereich der dortigen Windräder an der Grenze zur Gemarkung Unkenbach wurden drei Baustellencontainer aufgebrochen. Die Bauarbeiter beendeten am Samstagnachmittag ihrer Arbeit. Ein Baustellenfahrzeug wurde zuvor noch unmittelbar vor die Tür eines Containers geparkt. Bevor die Langfinger das Schloss knackten, bewegten sie die Arbeitsmaschine, um sich den Zugang zum Eingang zu erleichtern. Insgesamt wurden neben mehreren Stahlketten auch ein Wackerstampfer und etwa 1000 Liter Diesel entwendet. Die Höhe des Diebesguts beläuft sich auf knapp 15000EUR. Der Einbruch wurde am Montagsmorgen von der Baufirma gemeldet. Zeugen, insbesondere Wanderer, welche am vergangenen Wochenende im Bereich der Windräder unterwegs waren, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden, falls sie verdächtige Fahrzeuge auf der Lettweiler Höhe wahrgenommen haben.

