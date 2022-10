Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Meisenheim (ots)

Beteiligtes Fahrzeug landet nach Zusammenstoß auf dem Dach. Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 64 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes auf der Landstraße von Rehborn in Richtung Meisenheim. An der Kreuzung zur B 420 wollte er die Bundesstraße in Richtung Meisenheim überqueren. Hierbei übersah er einen 61-Jährigen mit seinem VW, welcher auf der Bundesstraße in Richtung Lauterecken fuhr. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Fahrer, sowie der Beifahrer im VW-Beetle, wurden leicht verletzt und nach erfolgter Erstversorgung vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell