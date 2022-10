POL-PDKL: Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

Wahnwegen (ots) - Am Mittwoch, den 06.10.2022 konnte einem Betrüger in der Hauptstraße das Handwerk gelegt werden. Eine aufmerksame Anwohnerin meldete einen 22-jährigen Mann, mit rotem Pullover, Jogginghose und Bauchtasche bekleidet, welcher an ihrer Haustür um Spenden für einen Zirkus bat. Die Polizei konnte die betreffende Person im Ortsbereich antreffen. Es stellte sich heraus, dass der Spendenaufruf für einen Zirkus lediglich erfunden war. Der Mann wurde ...

mehr