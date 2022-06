Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Mehrere unbekannte Täter sind am Montag (20.06.2022) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Sankt-Pöltener-Straße eingebrochen und dabei offenbar von Bewohnern gestört worden. Die drei Täter hielten zunächst mit ihrem Fahrzeug gegen 16.30 Uhr auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Gebäudes. Während zwei Männer ausstiegen, blieb die Fahrerin im Auto sitzen. Die beiden Männer liefen zum Haus und hebelten die Hauseingangstür und anschließend die Wohnungstür zur Erdgeschosswohnung auf. Zeugen bemerkten den Lärm, woraufhin Anwohner zur Wohnung liefen, wo sie auf die beiden Männer trafen. Die beiden Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht. Ob sie etwas stahlen, muss noch ermittelt werden. Einer der Täter hatte ein schmales Gesicht, war etwa 185 Zentimeter groß, hatte einen dunklen Teint sowie einen ungepflegten Dreitagebart. Auffallend war seine tiefe raue Stimme. Er trug einen dunkelgrünen fast schwarzen Pullover. Der andere Täter war etwa 25 Jahre alt. Er trug eine weiße Mütze, ein helles T-Shirt sowie eine blaue Jeanshose. Die Fahrerin hatte eine etwas korpulente Statur sowie ungepflegte schulterlange Haare. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunklen VW Golf Plus mit Böblinger Kennzeichen gehandelt haben, auf dessen Dach auffällige weiße Schattierungen zu sehen waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell