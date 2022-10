POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Meisenheim (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer macht sich nach einem Verkehrsunfall in der Amtsgasse aus dem Staub. Der VW Polo der Anzeigenerstatterin war am Mittwoch in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der Streifschaden am Kotflügel hinten links wurde vermutlich durch ein zu dicht vorbeifahrendes Fahrzeug ...

mehr