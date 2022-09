Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand gegen Polizeibeamte

Zweibrücken (ots)

Der Polizei wurde am 03.09.2022, gegen 08:40 Uhr, eine männliche Person gemeldet, welche in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken vor einer Bar randalieren würde. Vor Ort zeigte sich die Person gegenüber den eingesetzten Beamten durchweg aggressiv und uneinsichtig. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen leistete der Mann Widerstand. In der Folge wurde er in den polizeilichen Gewahrsam überführt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pizw

