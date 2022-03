Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Richard-Wagner-Straße

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 07:45 und 11:20 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Ford Fiesta, der gegenüber den Hausnummern 57 und 59 am Fahrbahnrand geparkt war. Der Schaden an der rechten Front wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

