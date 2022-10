POL-PDKL: Automarder unterwegs

Altenkirchen (Kreis Kusel) (ots) - Gleich zwei Strafverfahren muessen Beamte der Polizeiwache am Montagmittag gegen einen 60-jährigen Saarländer einleiten. Am Anfang stand ein Hilfeersuchen: Eine Person sei mehrere Meter einen Abhang hinuntergestürzt und befinde sich in hilfloser Lage. Die Ursache für diese hilflose La-ge war schnell gefunden: Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von über drei Promille an. Ermittlungen ergaben, dass der 60-Jährige kurz vor seinem Sturz ...

