POL-NE: Polizei warnt vor "unechten" Polizisten

Kaarst (ots)

Am Mittwoch (19.10.) erschien um circa 17:10 Uhr ein 81-jähriger Senior auf der Polizeiwache in Kaarst. Er gab an mit dem Beamten sprechen zu wollen, welcher kurz vorher bei ihm zu Hause Wertgegenstände abgeholt habe.

Der "echte" Polizeibeamte bemerkte sofort, dass es sich dabei um eine Betrugsmasche handelte. Der Kaarster gab an, dass er zwischen circa 11:00 Uhr und 17:00 Uhr mehrere Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten erhalten habe. Diese gaben an, dass sein Name auf einer Einbruchsliste aufgeführt wäre. Um ihn vor Einbrechern zu schützen, sollte er einem vermeintlichen Polizisten seine Wertsachen aushändigen. Daraufhin erschien der mutmaßliche Betrüger und holte bei dem Senior nach ersten Erkenntnissen Wertgegenstände im fünfstelligen Bereich ab. Kurze Zeit später wurde er angewiesen, Bargeld von seinem Konto abzuheben. Der 81-Jährige fand diese Aufforderung verdächtigt und suchte dahingehend die Polizeiwache in Kaarst auf.

Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 an die Polizei zu wenden.

Betrugsversuche dieser Art kommen immer wieder vor - und sind manchmal leider auch erfolgreich. Die Täter wissen, dass sie durch den Aufbau von Zeitdruck oder eine dramatische Geschichte ihr Opfer besser überrumpeln können. Wer keine Zeit hat, nachzudenken, kommt den Betrügern nicht gleich auf die Schliche. Der beste Schutz ist, die Maschen der Kriminellen zu kennen. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

