Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unfallflucht

Kunststoffabdeckung beschädigt worden

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (09. August 2022), 18:00 Uhr und Mittwoch (10. August 2022), 17:00 Uhr, kam es in Kleve zu einer Unfallflucht. Eine 35-jährige Frau aus Kleve, hatte ihr Fahrzeug an der Brahmsstraße abgestellt. Als sie zu ihrem weiß- schwarzen Mini Cooper zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren linken Kunststoffabdeckung des Radkastens fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

