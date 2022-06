Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 26-Jähriger überfallen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:55 Uhr wurde ein 26-Jähriger auf seinem Nachhauseweg von einer vier bis fünfköpfigen Gruppe im Quadrat U4, Höhe Hausnr. 25, angegangen. Die unbekannten Täter griffen den Mann zunächst mit Faustschlägen an. Einer der Männer soll zudem mit einem Teleskopschlagstock und ein weiterer mit einem Ketten-Fahrradschloss zugeschlagen haben. Nachdem das Opfer durch die Angriffe zu Boden gegangen war, sollen ihm die Unbekannten seinen Geldbeutel aus der Hosentasche geraubt haben. In diesem befanden sich diverse Karten sowie Bargeld. Der 26-Jährige erlitt durch den Angriff zahlreiche Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Einer der unbekannten Täter, der mit einem Teleskopschlagstock zugeschlagen haben soll, wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 20 - 30 Jahre alt und etwa 180 cm groß und von westasiatischem/orientalischem Phänotyp. Er soll einen längeren, schwarzen Vollbart gehabt haben und mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Jogginghose und schwarzer Basecap bekleidet gewesen sein. Ein weiterer Täter soll zudem eine blaue, ärmellose Jeansjacke und ein weißes Oberteil getragen haben sowie von kräftiger Statur gewesen sein.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen zu den Tätern und dem Tathergang übernommen und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0621 174 - 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

