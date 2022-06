Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall von Anfang Juni wirft Fragen auf; Verkehrsdienst ermittelt und sucht dringend nach weiteren Zeugen

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Freitag, den 03.06.2022 gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Römerstraße, in Höhe einer dortigen Apotheke, ein Verkehrsunfall zwischen einem Porsche und einer Fußgängerin mit Kinderwagen, der den Ermittlern nach wie vor Rätsel aufgibt. Insbesondere der genaue Unfallhergang sowie die Frage, wer das Fahrzeug geführt hat, sind bislang noch ungeklärt. Die Unfallermittler hoffen nun auf weitere Zeugen.

Am Nachmittag soll eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Kinderwagen, in Höhe der Hausnummer 1, die Römerstraße in Richtung Hauptbahnhof überquert haben, als sie von dem oder der Fahrer/in eines weißen Porsche Cayennes erfasst wurde. Glücklicherweise verletzten sich bei dem Aufprall weder das Kind noch die Mutter. Anstatt die Versicherungsdaten auszutauschen und die Polizei zu verständigen, soll sich der oder die Unfallverursacher/in allerdings in Richtung Bismarckplatz entfernt haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg bittet Zeugen, die Angaben zu dem oder der Fahrer/in des weißen Porsches machen können sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise zu dem genauen Unfallhergang geben können, sich unter der Tel.: 0621 174 4111 zu melden.

