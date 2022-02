Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen gesucht

Freren (ots)

Zwischen Freitag und Samstag haben bislang unbekannte Täter die Beleuchtung eines Wohnwagens beschädigt. Zudem entwendeten sie das Kennzeichen des Wohnwagens. Dieser stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Lünsfelder Straße in Freren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

