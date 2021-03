Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Nanzdietschweiler (ots)

Ein Pkw-Fahrer kommt gestern am frühen Abend beim Befahren der K10 in Richtung Börsborn nach rechts von der Fahrbahn ab und rutscht eine Böschung hinunter. Hierbei verursacht er erheblichen Flurschaden und einen Totalschaden an seinem PKW. Ein Atemalkoholtest ergab einen hohen Atemalkoholwert. Der Fahrer wurde von einem Rettungswagen zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrer wured ein Strafverfahren eingeleitet. |pikus

