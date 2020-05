Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche rauben Fahrrad - Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Hilden - 2005123

Mettmann

Bereits am Freitag (22. Mai 2020) haben zwei bislang unbekannte Täter am Hildener Bahnhof einem Jugendlichen das Mountainbike entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 16:10 Uhr hielt sich ein 14-jähriger Hildener gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund am Bahnhof in Hilden auf - gemeinsam warteten sie auf eine S-Bahn nach Düsseldorf. Plötzlich kamen zwei dem Duo unbekannte Jugendliche auf sie zu und fragten sie nach Zigaretten. Anschließend bedrohten die beiden Jugendlichen den Hildener und verlangten von ihm, ihnen sein Fahrrad auszuhändigen, andernfalls werde man ihn zusammenschlagen.

Nachdem die beiden das Fahrrad an sich genommen hatten, gingen sie damit in Richtung Treppenabgang zur Bahnhofsallee. Die beiden Hildener stiegen zunächst in die S-Bahn und fuhren damit zur Vennhauser Allee, von wo aus sie die Polizei benachrichtigten.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die beiden Täter im Umfeld des Hildener Bahnhofs nicht mehr ausfindig machen. Zu den Beiden liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- etwa 15 bis 16 Jahre alt - etwa 1,78 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - kurze, dunkle Haare - Bartansatz - trug ein rotes, kurzärmeliges Sport-Shirt, eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Cappy - hatte laut des Geschädigten ein "südeuropäisches Erscheinungsbild"

Zweiter Täter:

- etwa 15 bis 16 Jahre alt - etwa 1,78 bis 1,80 Meter groß - blonde (evtl. gefärbte) Haare, nach oben gegelt - trug eine Brille - hatte eine Zahnspange - trug ein blaues, kurzärmeliges Oberteil sowie eine schwarze Jogginghose - hatte ein "mitteleuropäisches Erscheinungsbild"

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike ("Fully") der Marke Canyon, Typ Spectral AL 5.0 im Wert von über 2.000 Euro.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall auf dem Bahnsteig am Hildener S-Bahnhof gesehen, kennt möglicherweise die Täter oder weiß, wo sich das geraubte Fahrrad befindet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

