POL-PDKL: Einbruch in Gartengelände

Wiesweiler (ots)

Unbekannte Diebe nehmen Wildkamera mit. Im Zeitraum vom 13.Februar bis Samstagvormittag gelangten der oder die Täter auf ein Gartengrundstück in der Bahnhofstraße. An einem Gartenhaus versuchten sie ein Vorhängeschloss gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Eine unter dem Vordach angebrachte Wildkamera wurde jedoch von den Einbrechern entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

