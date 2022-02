Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

Bereits am 26.01.2022 kam es gegen 10:45 Uhr in Uelsen auf der Straße An der Reithalle zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. In Höhe der Einmündung zur Straße Uelser Feld geriet ein silberner Audi Kombi mit Nordhorner Kennzeichen auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Sattelzug musste ausweichen und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

