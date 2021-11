Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots)

Beamten der Meininger Polizei fiel Donnerstagabend ein PKW in der Eduard-Fritze-Straße in Meiningen auf, dessen Fahrer erst lautstark an der roten Ampel mit dem Gas des Fahrzeuges spielte und nach dem Umschalten auf Grün mit ca. 80 Sachen davon raste. Sie stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den 24-jährigen Fahrer. Dieser gab an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein und als die Beamten fragte, ob er mit einem Drogenvortest einverstanden wäre, sagte der Fahrer, dass man sich den Test sparen könne, weil der sowieso positiv ausfallen würde. Daraufhin musste er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und erhält nun mehrere Anzeigen.

