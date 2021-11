Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht mit LKW

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen einen Fahnenmast, einen Zaunspfahl und zwei Zaunsfelder an einer Firma in der Thomas-Müntzer-Straße in Hildburghausen. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Den Spuren nach muss es sich bei Fahrzeug um einen Lastwagen gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell