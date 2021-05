Polizei Aachen

POL-AC: Betrüger am Telefon erbeuten hohen Geldbetrag - Polizei sucht Zeugen

Roetgen / Rott (ots)

Am gestrigen Vormittag (20.05.2021) brachten erneut Betrüger einen Senioren in Rott um sein Erspartes. Am Telefon wurde eine Notsituation einer nahen Angehörigen vorgegaukelt. Dies veranlasste den Geschädigten im Zeitraum zwischen 13 und 13.30 Uhr zu einer Geldübergabe von mehreren tausend Euro an einen bislang unbekannten Täter.

Bei diesem handelte es sich um einen Mann im Alter zwischen 25 und 30 Jahren, ca. 180 cm groß, schlank. Er hatte dunkles Haar und trug ein grünes Hemd. Möglicherweise ist er mit einem Pkw angereist, der den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Rott ortsfremd war und daher aufgefallen sein könnte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Rufnummer 0241 / 9577 - 31301 und außerhalb der Bürozeiten unter der 0241 / 9577 - 34210 mitzuteilen.

Immer wieder gelingt es Tätern, vor allem bei Senioren, mit solchen Betrugsmaschen hohe Geldbeträge oder Schmuck zu erbeuten. Beenden Sie solche Telefonate und melden dies umgehend bei der Polizei unter der Notrufnummer "110". Bitte informieren Sie auch Verwandte, Angehörige und Bekannte über diese Vorgehensweise.

Ausführliche Tipps und Verhaltensinformationen können Sie auf dieser Inter-netseite abrufen: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/228-sicher-leben/ (fp)

