Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Angeeckt und abgehauen

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen gegen einen Betonpoller auf dem Parkplatz der Kristallpassage in der Leipziger Straße in Meiningen. Durch den beschädigten Poller wurde auch die dortige Schrankenanlage in Mitleidenschaft gezogen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

