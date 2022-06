Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen/ Lkr. Konstanz) - 59-Jähriger bei Baumfällarbeiten schwer verletzt (27.06.2022)

Gaienhofen (ots)

Am Montagabend gegen 18 Uhr ist es an einem Steilhang im "Wald am Nettenbach" in der Nähe der Waldlichtung des ehemaligen Klosters Grünenberg zu einem Arbeitsunfall mit einer schwerverletzten Person gekommen. Beim Zersägen eines bereits am Boden liegenden und an einer Seilwinde gesicherten Baumes klemmte ein 59-jähriger Mann einen Fuß bei dem unter starker Spannung stehenden Stamm ein und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr Moos konnte den Schwerverletzten bergen. Er wurde vor Ort durch einen Notarzt versorgt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

