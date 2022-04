POL-PDLD: Passantin sorgt für geschlossene Bahnschranken

Landau (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Landau in mehrere Parzellen der Kleingartenanlage Horstring eingebrochen. Wer in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet dies bitte bei der Polizei Landau. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

