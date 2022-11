Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Bürogebäude: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in ein Bürogebäude und eine Lagerhalle in der Otto-Hahn-Straße in Kassel-Waldau eingebrochen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen hohen Sachschaden an, der sich auf mindestens 10.000 Euro beläuft. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Tatorts beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Ein Mitarbeiter einer der beiden betroffenen Firmen hatte den Einbruch am heutigen Morgen gegen 6 Uhr bemerkt und die Polizei gerufen. Wann genau die Täter in der Nacht zugeschlagen haben, ist bislang nicht geklärt. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Einbrecher zwei Türen aufgehebelt und sich so Zutritt zu der Lagerhalle und dem angrenzenden Bürogebäude verschafft. Auf ihrem Beutezug brachen sie zahlreiche Innentüren auf drei Stockwerken auf und richteten dadurch den hohen Schaden an. Mit erbeutetem Bargeld, Laptops und Mobiltelefonen flüchteten die Täter letztlich in unbekannte Richtung.

Wer den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

