POL-KS: Raub in Döllbachaue: Kripo erbittet Hinweise auf fünfköpfige Tätergruppe

Kassel-Rothenditmold:

Am vergangenen Mittwochabend sollen fünf unbekannte Täter in der Döllbachaue in Kassel einen 66-jährigen Mann überfallen und seine Geldbörse geraubt haben. Das Opfer hatte sich nach einigen Überlegungen zwei Tage später entschlossen, den Raub bei der Polizei anzuzeigen. Er war bei dem Überfall leicht verletzt worden. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an und sind von den Beamten des Kommissariats 36 der Kasseler Kripo übernommen worden. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich Döllbachaue aufgehalten haben und Täterhinweise geben können.

Wie der 66-Jährige aus Kassel in seiner Vernehmung aussagte, war er am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr in der Parkanlage spazieren, als er plötzlich von den fünf maskierten Tätern überfallen worden sei. Zwei der Männer sollen ihn gewaltsam zu Boden gerissen und geschlagen haben, während sie die Herausgabe seiner Wertsachen forderten. Er habe sich gegen die Angriffe gewehrt, bis er aus der Gruppe heraus mit einer Eisenstange bedroht worden sein soll. Daraufhin übergab er schließlich seine Geldbörse an die Täter, so der 66-Jährige. Drei von ihnen sollen anschließend in Richtung Wolfhager Straße geflüchtet sein, während die zwei weiteren Komplizen in Richtung Siemensstraße gerannt seien. Das Opfer beschrieb den aufnehmenden Kriminalbeamten fünf männliche Täter im Alter von 16 bis 19 Jahren, die schwarze Kapuzenpullover, dunkle Schals als Maskierung und Handschuhe trugen. Sie sollen Deutsch ohne Akzent gesprochen haben.

Zeugen, die den Ermittlern des Haus des Jugendrechts (K 36) Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

