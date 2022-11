Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Papiermüll in Wehlheiden und im Vorderen Westen angezündet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden und Vorderer Westen:

Am gestrigen späten Montagabend mussten Polizei und Feuerwehr wegen drei Bränden in Kassel-Wehlheiden und im Vorderen Westen ausrücken, bei denen mutwillig Papiermüll angezündet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen alle Fälle auf das Konto ein und derselben Täter, die trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefasst werden konnten. Auch wenn in zwei Fällen ein größerer Schaden ausblieb, ermittelt die Kasseler Polizei nun wegen Sachbeschädigung. Die Ermittler suchen daher nach Zeugen, die Hinweise auf zwei an den Tatorten beobachtete männliche Jugendliche geben können. Diese waren 16 bis 18 Jahre alt und trugen beide dunkle Pullover mit über den Kopf gezogener Kapuze.

Der erste Brand in der Bergmannstraße, Ecke Virchowstraße, war gegen 21:40 Uhr gemeldet worden. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war dort ein Großcontainer für Altpapier angesteckt und durch das Feuer völlig zerstört worden. Von den unbekannten Tätern, zu denen bis dahin noch keine Hinweise vorlagen, fehlte bereits jede Spur. Etwa eine Stunde später folgte der zweite Einsatz am Holger-Börner-Platz. Dort hatte ein aufmerksamer Passant beobachten können, wie zwei Jugendliche Papier anzündeten und versuchten, eine Tonne in Brand zu setzen. Als die beiden Verdächtigen den Zeugen erblickten, ergriffen sie die Flucht in Richtung Goethestraße. Ein Schaden war nicht entstanden. Bei der anschließenden Fahndung sichtete die Streife nur wenige Minuten später ein Feuer in einem Holzpavillon der Goetheanlage. Als sich die Beamten dem Unterstand näherten, rannten zwei Jugendliche in unterschiedliche Richtungen davon. Diese konnten leider nicht mehr gefasst werden. Wie sich nach den Löscharbeiten der Feuerwehr herausstellte, hatten die Täter offenbar Altpapier in dem Pavillon aufgetürmt und den einen Meter hohen Stapel anschließend in Brand gesetzt. Das Feuer hatte glücklicherweise nicht auf den Holzunterstand übergegriffen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Fälle gemacht haben und Hinweise auf die beiden mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

