Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Korrekturmeldung zum zweiten Wohnmobil-Diebstahl in Kirchditmold: Täter scheiterten beim Versuch

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold: In der Pressemitteilung vom heutigen Montagmittag, "Nach Wohnmobil-Diebstahl in Kirchditmold: Weitere Tat aus gleicher Nacht angezeigt; Kripo bittet weiterhin um Hinweise" berichteten wir fälschlicherweise, dass das schwarze Wohnmobil des Herstellers Fiat Ducato / Karmann-Mobils, Typ Davis 592, von den Tätern in der Hohnemannstraße ebenfalls entwendet wurde. Richtig ist jedoch, dass der Diebstahl scheiterte und die Diebe es letztlich nicht schafften, das Fahrzeug kurzzuschließen. Der versuchte Diebstahl wurde am Freitagnachmittag bemerkt und bei der Polizei angezeigt. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit dem Diebstahl des anderen Wohnmobils in der Zentgrafenstraße in der Nacht zum Freitag stehen, zu dem die Kasseler Kripo nach Zeugen sucht (siehe dazu Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5356416).

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und in den Berichterstattungen entsprechend zu korrigieren. Die Ursprungsmeldung von heute, 11:39 Uhr, haben wir aufgrund des fehlerhaften Inhaltes entfernt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell