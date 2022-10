Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht an Haltestelle "Leuschnerstraße": Ermittler fahnden nach weinrotem VW Tiguan und erbitten Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Der unbekannte Fahrer eines weinroten VW Tiguan hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Straßenbahnhaltestelle "Leuschnerstraße" in Kassel-Niederzwehren einen Unfall verursacht und ist anschließend abgehauen. Ein Zeuge hatte die Kollision um 3:20 Uhr beobachtet und die Polizei alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der rote VW stadtauswärts auf der Frankfurter Straße unterwegs, als der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und an der Haltestelle gegen den Pfosten eines Verkehrsschildes sowie den Mast der Fußgängerampel stieß. Glücklicherweise hatten sich zu dieser Zeit keine Personen im Bereich der Haltestelle aufgehalten, sodass niemand verletzt wurde. Nach dem Unfall setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den beträchtlichen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich nach Einschätzung der Ermittler der Unfallfluchtgruppe auf mehrere Tausend Euro. Der geflüchtete VW Tiguan, dessen Kennzeichen bislang nicht bekannt ist, dürfte im Frontbereich sichtbar beschädigt sein.

Wer den zuständigen Ermittlern Hinweise zu dem Unfall geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

