Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit mehreren Haftbefehlen gesuchter 35-Jähriger auf gestohlenem E-Scooter gestoppt

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Den richtigen Riecher hatte am gestrigen Donnerstagabend in Vellmar eine Streife des Polizeireviers Nord, als sie einen Mann auf einem E-Scooter stoppte. Der Elektroroller war ihnen gegen 21:30 Uhr in der Straße "Zum Feldlager" aufgefallen, da er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war und kein Versicherungskennzeichen hatte. Sofort merkten die Polizisten, dass der 35-jährige Fahrer bei der Kontrolle sehr nervös war. Der Grund hierfür offenbarte sich bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien: Gegen den Mann lagen gleich drei Haftbefehle wegen verschiedener Straftaten vor. Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der 35-Jährige unter Drogeneinfluss gefahren war, musste er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. In seiner Tasche fanden die Beamten darüber hinaus 18 Gramm Amphetamine und beschlagnahmten die Betäubungsmittel. Zu guter Letzt stellten die Polizisten bei der Überprüfung des E-Scooters fest, dass der Roller im August im Kasseler Stadtteil Fasanenhof gestohlen worden war. Der 35-Jährige wurde anschließend zur Verbüßung einer Haftstrafe von sieben Monaten in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld gebracht. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell